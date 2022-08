Inseguito, speronato e picchiato: "Torniamo armati"

L'hanno seguito in auto, gli hanno sfondato un finestrino lanciando una bottiglia di birra, lo hanno speronato bloccandolo e lo hanno preso a pugni e schiaffi. Poi, quando la sua fidanzata si è messa a urlare, si sono dati alla fuga, promettendo che sarebbero tornati armati. L'accaduto a Rivolta d'Adda (Cr), dove sono intervenuti i carabinieri.

Nei guai un 22enne e un 24enne, entrambi stranieri residenti nel Milanese, con precedenti di polizia, che ora, dopo quasi un mese di indagini, sono stati denunciati per violenza privata, danneggiamento, lesioni personali e minacce. In base a quanto ricostruito dai militari, tutto era iniziato la sera del 7 luglio scorso all'oratorio di Rivolta, dove la vittima stava seguendo le finali del torneo Sant’Alberto di calcio a 6 insieme alla sua fidanzata.

L'inseguimento e il pestaggio

Intorno alle 22.30 l'uomo ha notato che era arrivato un gruppo di ragazzi con due dei quali, in passato, aveva già avuto alcuni screzi per motivi futili e che lo avevano più volte minacciato. A quel punto ha cercato di allontanarsi in auto con la sua ragazza per evitare problemi. Ma mentre i due erano in centro a Rivolta, la vittima ha notato che i ragazzi lo stavano seguendo.

Poco dopo gli aggressori lo hanno raggiunto e affiancato e uno dei due, attraverso il finestrino, ha lanciato una bottiglia di birra verso la sua auto, spaccando il finestrino posteriore. Poi lo hanno speronato andando contro la fiancata sinistra e costringendolo a fermarsi. E infine entrambi sono scesi dalla macchina, hanno aperto la portiera della sua auto, lo hanno preso per il collo e lo hanno malmenato.

La fidanzata è intervenuta in suo aiuto urlando che aveva già chiamato i carabinieri, cosa che ha messo in fuga in due ragazzi, i quali però hanno minacciato che sarebbero tornati armati. Sul posto è accorso il 118 che ha accompagnato l'uomo in ospedale, dove gli è stata assegnata una prognosi di alcuni giorni. A circa un mese dall'accaduto, i responsabili sono stati individuati e denunciati.