Un ragazzo è stato travolto da un treno a Milano

Un ragazzo di 29 anni è stato travolto da un treno nella tarda serata di sabato a Milano. L'incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria del quartiere Quarto Oggiaro, in via Antonio Mambretti, poco dopo le 22.

Il 29enne è stato soccorso dal personale sanitario arrivato con ambulanza e automedica. Le sue condizioni sarebbero delicate: è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

In via Mambretti sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e personale della procura. Secondo la prima ipotesi dovrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.