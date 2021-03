Il ragazzo che voleva suicidarsi lanciandosi nel vuoto in una stazione di Milano

Portato in salvo, il 22enne è stato accompagnato all'ospedale Niguarda per gli accertamenti

Si è arrampicato su un muro di recinzione del cavalcavia ferroviario nella stazione Milano Lambrate per cercare di suicidarsi. Per fortuna gli agenti della polfer, allertati da alcuni passeggeri, hanno fatto in tempo ad afferrarlo e a metterlo in salvo.

È avvenuto sabato 27 marzo ma la notizia è stata riportata mercoledì 31. A raccontare l'accaduto sono gli uomini della polizia ferroviaria in servizio nella scalo di Lambrate. Dopo essere stata avvisata da alcuni viaggiatori, la polfer è intervenuta lungo il marciapiede del primo binario dove il giovane, un 22enne, si era arrampicato sul muro di recinzione del cavalcavia ferroviario, e manifestava l'intenzione di lanciarsi nel vuoto: da un'altezza di oltre dieci metri e verso la sede stradale.

I poliziotti hanno subito instaurato un dialogo rassicurante con il giovane che, in stato confusionale, ha detto di volersi togliere la vita perché stava attraversando un momento difficile. La conversazione ha permesso agli uomini in divisa di avvicinarsi sempre di più. Quando hanno visto l'aspirante suicida sporgersi pericolosamente verso il vuoto, non hanno esitato a intervenire, afferrandolo con decisione per tirarlo giù.

Portato in salvo, il 22enne è stato infine accompagnato all'ospedale Niguarda per gli accertamenti sanitari del caso.