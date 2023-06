Ragazzo trovato morto lungo una strada provinciale di Milano

Un ragazzo di circa 20 anni è stato trovato morto lungo la Strada provinciale 162, a Cornaredo (Milano). Il giovane è stato ritrovato attorno alle 5.30. È stato un passante ad avvertire l’Azienda regionale emergenza urgenza, arrivata sul posto con due equipaggi su ambulanza e automatica. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul luogo del ritrovamento, non lontano da Cascina Carla, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia Corsico. I militari ora stanno indagando per capire l’identità del giovane, che era senza documenti. Secondo le prime ipotesi potrebbe essere uno straniero di origine nordafricana. In attesa dei rilievi sanitari, si cerca anche di capire le ragioni della morte.