Trovato morto il ragazzo che si era tuffato nella cava

È stato trovato senza vita il giovane che nella notte tra sabato 6 e domenica 7 agosto si era tuffato nella cava di Ronchetto, in via Buccinasco a Milano. Nella mattinata di lunedì 8 agosto, dopo lunghe ricerche, il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha recuperato il corpo a circa 8 metri di profondità.

La vittima - Petru Lupu, 29 anni - si era tuffata nella cava insieme ad alcuni amici alla ricerca di un po' di refrigerio, ma non era più riemersa. A lanciare l'allarme erano stati gli altri ragazzi presenti, che avevano passato la serata in compagnia del giovane e dopo il tuffo, intorno alle 2, lo avevano visto annaspare in acqua e poi sprofondare per non riemergere più.

Le ricerche, partite quella stessa notte, non avevano dato alcun esito. I sommozzatori erano poi tornati sul luogo anche domenica, ma le acque torbide della cava avevano reso difficili le ricerche. Soltanto lunedì è avvenuto il triste rinvenimento.