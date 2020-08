Scompare durante un giro in bicicletta: ragazzo 16enne trovato morto in un dirupo

Prima la speranza che si fosse perso, e avesse passato la notte all'addiaccio. Poi il tragico epilogo. Per lui non c'è stato nulla da fare. Si è conclusa nel più tragico dei modi quella che doveva essere una semplice gita in mountain bike. E' stato ritrovato infatti senza vita un ragazzo di 16 anni disperso da ferragosto a Cornalba, sul Monte Alben, nel Bergamasco.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, il 16enne era uscito da solo per un'escursione in bici, ma non è più rientrato. Aveva detto ai genitori che sarebbe rientrato nel tardo pomeriggio, ma il padre e la madre l'hanno aspettato invano. Da qui è scattato l'allarme ed è stato dichiarato disperso. Per tutta la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, coordinati dalla prefettura di Bergamo, con i vigili del fuoco e i carabinieri hanno perlustrato la zona senza interruzioni. Una quarantina i soccorritori impegnati.

Fino al tragico ritrovamento. È intervenuto anche l'elicottero del 118 abilitato per il volo notturno, partito da Como, che ha sorvolato la zona. Un altro elicottero da Bergamo ha effettuato un sorvolo supplementare e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi di una parete. L'ipotesi è che il ragazzo sia volato giù dalla parete con la bicicletta e sia deceduto per i traumi subiti. Le squadre sono state portate con l'elicottero nei pressi del luogo del ritrovamento, per aiutare il team dedicato al recupero della salma.