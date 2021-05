Un ragazzo è stato trovato morto a Milano Garibaldi

Un ragazzo di 25 anni è stato trovato morto a Milano Garibaldi. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 13 maggio in via Giuseppe Ferrari, sotto la stazione ferroviaria. Sul posto 118 e Polfer.

Vano l'intervento dei soccorritori, arrivati con ambulanza e automedica, che non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della vittima, che sarebbe un senza fissa dimora. Il corpo è stato scoperto in un punto in cui trovano rifugio numerosi senzatetto, i quali dormono in 'dimore di fortuna' tra materassi a terra e coperte. A dare l’allarme, dopo essersi accorto che il 25enne, non si muoveva, è stato un clochard, andando in stazione a chiedere aiuto alla polizia.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare il decesso del giovane e le indagini per accertarne le cause sono affidate alla polizia ferroviaria, sul posto per i rilievi. L'ipotesi, al momento, è quella di un malore ma sono in corso verifiche. A gennaio, sempre nelle adiacenze della stazione di Garibaldi, altre due persone senzatetto che passavano le notti in strada erano state trovate morte: un clochard abbastanza noto in zona, che trascorreva le notti e le giornate tra i binari e le vie vicine allo scalo ferroviario, era deceduto alla fine di quel mese, mentre il 2 gennaio ad essere ritrovato senza vita, sotto il cavalcavia Bussa, era stato un 48enne marocchino, stroncato da un mix tra patologie e freddo.