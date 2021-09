Un ragazzo trovato morto in stazione

Un ragazzo di 29 anni trovato senza vita in stazione. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 27 settembre a Somma Lombardo, provincia di Varese.

Poco prima delle 15.30 un passante ha lanciato l'allarme facendo accorrere sul posto 118 e vigili del fuoco. A causare il decesso del 29enne sarebbe stato un gesto estremo. A nulla, purtroppo, sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Sfortunatamente per il giovane non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.