Treno travolge e uccide un giovane ragazzo: convogli fermi

Un ragazzo giovanissimo è stato investito da un treno alla stazione ferroviaria di Settimo Torinese ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, al binario 1, in direzione di Torino, dove stava transitando un convoglio che si è fermato solo 500 metri dopo l'urto. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia ferroviaria e i tecnici di Rfi che gestisce la tratta.

Come riporta TorinoToday, le linee ferroviarie Torino-Milano (nella tratta tra Torino Stura e Chivasso) e Sfm1 Chieri-Rivarolo Canavese sono state bloccate, con numerose cancellazioni e pesanti ritardi, e la stazione è stata evacuata per consentire gli accertamenti e la rimozione della salma. Dai primissimi accertamenti l'episodio sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Trenitalia ha allestito un servizio bus nelle tratte rimaste bloccate.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.