Ragazzo trovato morto in un edificio abbandonato di via Corelli

Un ragazzo straniero trovato morto in un palazzo abbandonato. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 25 novembre alla fine di via Corelli, all'angolo con via Rivoltana, periferia est della città.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia di Stato. Per il giovane, purtroppo, non c'era più nulla da fare: i sanitari ne hanno constatato il decesso, avvenuto verosimilmente per cause naturali. Sul corpo non vi erano segni visibili di violenza.

Il ragazzo, che aveva con sé un documento, dovrebbe essere un senzatetto 27enne del Togo. La struttura dove è stato ritrovato viene utilizzata come rifugio da chi non ha una casa. Al momento l'ipotesi è che a causare la morte del giovane siano stati motivi di salute, forse anche legati al freddo.