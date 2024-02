Bimbo di 12 anni massacrato di botte: naso spaccato a calci e pugni

Avrebbero pestato un 12enne. Lo avrebbero colpito con violenza e gli avrebbero spaccato il naso. Due ragazzini di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Casorate Primo, nel Pavese, sono stati denunciati dai carabinieri con l'ipotesi di reato di lesioni aggravate perché accusati di aver picchiato un bimbo di 12 anni.

L'aggressione era avvenuta lo scorso 2 febbraio accanto al cimitero di Bubbiano, nel Milanese. A causa delle botte, la giovane vittima era finita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove gli era stata riscontrata una frattura del setto nasale con una prognosi di 25 giorni.

I due baby aggressori sono stati identificati dai carabinieri e poi segnalati alla procura per i minori di Milano. Sono in corso ulteriori accertamenti per l'eventuale proposta di emissione di un decreto di avviso orale ai sensi del decreto "Caivano", emesso dal governo proprio per combattere la criminalità minorile.