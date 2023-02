La trappola online e il pestaggio: 22enne massacrato di botte, in 10 gli spaccano la gamba

Un veccho affronto da "lavare", possibilmente col sangue. Uno scontro da vendicare, in branco. Dieci contro uno. Due ragazzi - un 18enne e un 21enne, entrambi di origini nordafricane - sono stati denunciati martedì mattina a Milano con le accuse di tentata rapina e lesioni gravissime perché ritenuti parte del gruppo che lo scorso 14 gennaio aveva pestato a sangue un altro 21enne fuori dal centro commerciale di Bonola, in via Cechov.

La violenza era esplosa verso le 17, quando il giovane era stato accerchiato dai due e dai loro amici - almeno altri sette, otto ragazzi - ed era stato massacrato di botte, tanto da finire subito in sala operatoria all'ospedale Galeazzi. I medici gli avevano riscontrato contusioni varie, una lussazione alla spalla e una frattura scomposta della tibia, per una prognosi di sessanta giorni.

Gli agenti del commissariato Comasina, guidati da Antonio D'Urso, partendo dagli elementi raccolti quel pomeriggio, sono riusciti a ricostruire che l'aggressione era una sorta di vendetta per un vecchio screzio avuto tra il 21enne e i due indagati, che erano stati i più "attivi" del branco. I tre si erano quindi dati appuntamento nel parcheggio del mall per risolvere la questione, ma il 18enne e il 21enne denunciati si erano presentati in compagnia di altri amici e avevano dato vita al brutale pestaggio, in quella che era stata a tutti gli effetti una trappola.

Con il ragazzo ferito a terra, quasi esanime, gli aggressori avevano anche cercato di rubargli il borsello, senza però riuscirci. I due indagati, che sono stati raggiunti in mattinata dalla polizia nelle loro abitazioni, vengono descritti come appartenenti a famiglie ben integrate, senza nessuna particolare situazione di disagio. Entrambi non avevano mai avuto guai con la giustizia in passato.