Cammina tra le auto sulla Statale: ragazzo salvato

Vagava tra le auto di passaggio, in mezzo alle corsie della Valassina, la Statale che dal nord Milano porta in Brianza. A notarlo lunedì mattina sono stati i vigili del fuoco, di passaggio nel tratto monzese della Ss36.

E stata una squadra del distaccamento volontario di Seregno che si è accorta che nella carreggiata opposta c'era una persona in stato confusionale che camminava a piedi sulla superstrada. Il mezzo di soccorso ha imboccato la prima uscita disponibile ed è tornato indietro, raggiungendo il giovane e segnalando agli utenti in transito la presenza del pedone.

Sono serviti diversi tentativi da parte dei pompieri prima di riuscire ad avvicinare il ragazzo, in stato confusionale, che è stato poi raggiunto, messo in sicurezza e fatto tranquillizzare. In Valassina, all'altezza dell'uscita di Monza viale Elvezia, sono intervenuti anche la polizia stradale e un'ambulanza del 118 che ha poi trasferito il giovane in ospedale, per gli accertamenti del caso.