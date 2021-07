19enne trovato incosciente in acqua alla piscina Romano di Milano

Un ragazzo che galleggiava in acqua privo di sensi. Questa la situazione a cui il bagnino della piscina Romano di via Ampère, zona Città Studi, si è trovato a dover far fronte e davanti alla quale ha subito reagito riuscendo a mettere in salvo il giovane, un 19enne. L'accaduto nel pomeriggio di martedì 20 luglio, verso le 15, quando sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118.

Il bagnino ha prontamente tirato fuori dall'acqua il 19enne e l'ha rianimato prima ancora che arrivassero i soccorsi. Il personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, infatti, l'ha trovato cosciente anche se disorientato e con difficoltà respiratorie.

Dopo averlo intubato, i soccorritori hanno trasportato il ragazzo alla clinica di Città Studi, in codice rosso, anche se non dovrebbe correre pericolo di vita. Al momento non sono ancora chiare le cause dell'incidente e non si esclude che il 19enne possa aver accusato un improvviso malore mentre stava nuotando.