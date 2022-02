Il ragazzo col polmone perforato per una rapina a Milano

Colpito con con un rasoio, tanto da avere il polmone perforato. Tutto per rubargli lo smartphone e il portafogli. È quanto accaduto a uno studente 22enne del Politecnico, che si trova ricoverato all'ospedale Niguarda dopo che nella serata di mercoledì 23 febbraio è stato accoltellato durante una rapina.

Il giovane stava rincasando dopo essere stato in palestra, quando è stato avvicinato da tre ragazzi, da lui descritti come maghebini, all'uscita della stazione di Villa Pizzone. I tre gli hanno chiesto una sigaretta e davanti al suo diniego uno di loro ha iniziato a colpirlo alla testa con diversi pugni. Gli altri due, poi, l'hanno colpito con un calcio dietro alle gambe per farlo cadere e gli hanno passato la punta di un rasoio sul collo, lesionandolo.

Dopo avergli strappato il borsone della palestra l'hanno colpito con il rasoio alla schiena, trapassando il giubbino e arrivando a perforargli il polmone. Dopo l'intervento del 118, il ragazzo è stato trasportato a Niguarda in codice giallo. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, è stato dimesso nella serata di venerdì 25 febbraio.