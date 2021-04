Precipita dal terzo piano mentre è in casa con gli amici, gravissimo

Un ragazzo di 23 anni è volato giù da una finestra al terzo piano di palazzina in via Cascina Corba 96, zona Inganni a Milano. Sull'episodio, avvenuto intorno alle 18 di venerdì, stanno indagando gli uomini della questura: presenti sul posto con le Volanti, la Scientifica e la Squadra Mobile. Nell'abitazione dove si trovava il giovane sono stati infatti trovati altri quattro uomini e tutti erano vistosamente ubriachi. A ricostruire il fatto è la centrale operativa di via Fatebenefratelli, anche se le indagini sono tuttora in corso.

Ragazzo precipita da una finestra in un palazzo

La prima richiesta d'aiuto arriva al 118 alle 18 esatte. Il corpo del 23enne, un cittadino filippino, era sul suolo dopo un volo di una decina di metri. Privo di sensi. Due equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, su ambulanza e automedica, lo hanno subito soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Carlo. Le condizioni del giovane asiatico sono molto delicate e la prognosi è riservata.

Anche in ragione dello stato alterato dei membri del gruppetto di connazionali che si trovava in casa con il 23enne, la polizia sta indagando a fondo per capire la dinamica della caduta. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, che non vogliono lasciare nulla al caso: dall'incidente al possibile gesto estremo da parte del giovane. Nei giorni scorsi, una ragazza di 23 anni era morta a Milano dopo un volo "misterioso" da una finestra di un hotel cinque stelle in Centro.