Ragazzo accoltellato alla spalla mentre difende la moglie durante una rapina

È stato ferito al volto e alla spalla con un coltello mentre cercava di difendere sua moglie durante una rapina in strada. L'accaduto poco prima delle 17 di giovedì 2 febbraio in viale Zamagna, zona San Siro.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 e la polizia di Stato. Il ragazzo, un 24enne egiziano, è stato soccorso per ferite da arma bianca al sopracciglio e alla spalla e trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Le sue condizioni non sono gravi.

In base a quanto finora ricostruito, a rapinare il 24enne sarebbe stato un piccolo gruppo di persone, che dopo averlo avvicinato, gli hanno sottratto Iphone e circa 100 euro e hanno poi strappato la collanina alla moglie. Aquel punto lui è stato accoltellato perché provava a difenderla. Affidati alla questura gli accertamenti che serviranno a chiarire la dinamica dell'aggressione e a individuarne i responsabili, che si sono subito dati alla fuga.