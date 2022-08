18enne preso a calci e cinghiate e rapinato dal branco

Lo hanno circondato e quando gli sono arrivati vicino hanno iniziato a picchiarlo colpendolo con calci, pugni e frustandolo con una cintura. Poi gli hanno strappato la collanina e si sono dileguati. Questa l'aggressione subita da un ragazzo di 18 anni, intorno a mezzanotte e venti di venerdì 19 agosto nel piazzale della stazione di Porta Genova.

Ai poliziotti della volante del commissariato Centro, intervenuti sul posto, il 18enne, originario del Brasile, ha riferito di essere stato avvicinato da un gruppo di 5-6 ragazzi che, dopo averlo malmenato, lo hanno anche rapinato della collanina, del valore, a suo dire, di crica 3000 euro. Per via delle contusioni riportare, il giovane è stato trasportato in codice verde all'ospedale Policlinico di Milano.