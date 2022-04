Ragazzo massacrato a calci e pugni dal branco: naso e zigomo spaccati per un marsupio

Lo hanno avvicinato con la scusa di una sigaretta. Poi, dopo un attimo, hanno fatto esplodere la loro furia. Lo hanno pestato con calci e pugni probabilmente soltanto per il gusto di farlo. Quindi, a "lavoro" finito, sono andati via lasciando la loro vittima a terra. Branco in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Milano, dove un ragazzo di 26 anni è stato massacrato di botte da almeno cinque giovani che lo hanno accerchiato e picchiato per poi scappare con un suo marsupio.

Il raid del gruppo è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Vincenzo Foppa, a due passi da parco Solari. Il 26enne, stando a quanto appreso, era appena uscito da casa di un'amica e stava camminando verso la sua abitazione, poco distante. Una volta in strada, ha notato quattro o cinque giovani all'angolo e poco dopo ha avuto la sensazione di essere seguito. Quando ha visto che uno di loro era dietro di lui, si è tolto le cuffie e a quel punto il ragazzo gli ha chiesto se avesse una sigaretta.

Appena il giovane ha detto di non fumare, l'aggressore gli ha strappato dalle mani un marsupio di Prada e lo ha consegnato a uno degli amici. Da lì al pestaggio il passo è stato brevissimo: il 26enne è stato preso a calci e pugni al corpo e al volto, tanto che è poi finito in ospedale con una frattura scomposta al naso e una frattura composta allo zigomo. Portato al Policlinico, dove si trova ancora, il ferito è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre i danni alla faccia.

"Sono sotto shock. Abito da anni lì e non mi era mai successo nulla, ma adesso sembra che a Milano non si possa più camminare tranquillamente in strada", lo sfogo del ragazzo picchiato, che ha già presentato denuncia alla polizia fornendo anche una descrizione degli aggressori, che sembra fossero stranieri, tutti sui 18 anni. "Tra l'altro avevo il telefono in mano, ma non me l'hanno preso", continua, spiegando che alla fine il branco gli ha portato via soltanto il marsupio con all'interno un paio di cuffie e un medicinale per l'asma. "Forse volevamo soltanto picchiare qualcuno - la sua amara riflessione - e hanno preso il primo che è passato".

E non è la prima volta che lì in zona accade qualcosa di simile. A febbraio scorso la polizia aveva fermato quattro minorenni - tutti tra i 15 e i 16 anni - che per mesi avevano seminato il panico nel parco. I baby banditi avevano messo a segno dieci rapine nella zona: sempre in gruppo, sempre con modi violentissimi.