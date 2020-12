Milano, ragazzo rapinato in strada: aggredito dal "branco" dei baby banditi e scippato

In tre, minacciosi, aggressivi, violenti e pronti a spegnere sul nascere con la forza ogni tentativo di reazione della vittima designata. "Branco" in azione domenica pomeriggio a Milano, dove un ragazzo di 20 anni, un giovane italiano, è stato rapinato da tre persone che gli hanno portato via il cellulare.

Il blitz dei banditi - che il 20enne ha descritto come ragazzini nordafricani di età attorno ai 15 anni - è avvenuto alle 17.40 in via Imperia, in zona Famagosta. Stando a quanto lui stesso ha riferito agli agenti, il ragazzo è stato avvicinato dai tre, che gli hanno subito scippato il telefono - un Samsung - dalle mani. Quando il giovane ha provato a reagire, il branco lo ha aggredito fisicamente per poi darsi alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il 20enne, evidentemente spaventato, non ha avuto comunque bisogno del ricovero in ospedale. I poliziotti delle Volanti hanno raccolto la sua testimonianza e sono ora al lavoro alla ricerca di elementi utili che possano condurli ai rapinatori.