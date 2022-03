17enne accerchiato, picchiato e rapinato a Milano

Un ragazzo di 17 anni è stato avvicinato da un gruppo di persone, che hanno iniziato a colpirlo per poi strappargli lo zaino. La rapina nel tardo pomeriggio di lunedì 21 marzo, intorno alle 18, in via Pirelli angolo via Melchiorre Gioia, dove è intervenuta la polizia di Stato.

La vittima, un ragazzo cinese, ha sùbito allertato il 112 e sul posto è arrivata una volante, che è riuscita a interccettare uno degli aggressori - un 19enne marocchino, irregolare in Italia e con precedenti - arrestandolo per rapina. In fuga, invece, in suoi complici.

Per fortuna il 17enne non ha riportato gravi traumi a causa del pestaggio: è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Gli agenti hanno recuperato e restituito lo zaino rubato, con all'interno documenti ed effetti personali.