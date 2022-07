Ennesima rapina in corso Como, ragazzo minacciato col coltello

Un'altra rapina in corso Como. Questa volta un ragazzo è stato avvicinato da uno sconosciuto che l'ha minacciato con un coltello per poi rapinarlo. L'accaduto nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 luglio, verso le 3.15.

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, ma dell'aggressore non vi era più traccia. Un 26enne italiano italiano, vittima della rapina, ha raccontato come si trovasse in corso Como con un suo amico, quando è stato approcciato da un uomo, che sembrava nordafricano, il quale l'ha minacciato con un coltello intimandogli di consegnargli il suo smartphone, uno Xiaomi.

Subito dopo il colpo, il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L'episodio è l'ultimo di una lunga serie di violenze che hanno avuto per teatro sempre corso Como. Lunedì qui un 23enne colombiano aveva minacciato con una pistola scacciacani un gruppo di ragazzi che avevano fatto apprezzamenti sessuali alla sua amica. E sempre lunedì notte, di nuovo sul corso, un 24enne gambiano era stato accoltellato alla schiena dall'ex della sua fidanzata, per fortuna non rimanendo gravemente ferito. All'alba di domenica 3 luglio, invece, qui si era consumata una rissa culminata in una sparatoria.