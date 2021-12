Ragazzino di 15 anni salva un uomo in stazione, che poi scappa dall'ospedale

Si è accorto di quell'uomo che non stava bene e non è rimasto a guardare. E così sabato sera, mentre era in stazione ad aspettare un treno che lo avrebbe riportato a casa, a Milano, ha notato un 45enne che all'improvviso è stato colto da malore ed è caduto a terra, finendo vicino ai binari dei treni.

Il giovane, classe 2006, residente nel capoluogo lombardo, non ci ha pensato due volte e si è precipitato per soccorrere lo sconosciuto. Lo ha raggiunto e lo ha adagiato in posizione di sicurezza, chiamando il 118. È stata proprio la telefonata del ragazzino che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. In stazione, a Seregno, insieme al personale sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri.

I sanitari hanno trasferito il 45enne in ambulanza in ospedale, a Desio. Le sue condizioni fortunatamente erano già migliorate e dopo i soccorsi l'uomo, abbastanza inspiegabilmente, si è allontanato da solo dalla struttura sanitaria.