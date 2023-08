Si sente male mentre gioca in acqua: 14enne milanese salvato al mare da un finanziere

Un ragazzino di 14 anni, in vacanza a San Pietro in Bevagna (Taranto) con la sua famiglia, è stato salvato dall'annegamento in mare da un ufficiale della guardia di finanza (del comando di Lecce) che si trovava in spiaggia, fuori dal servizio, con la moglie e il figlio. L'uomo ha notato il giovanissimo in difficoltà in acqua ed è intervenuto.

È successo domenica sera al tramonto. Durante un gioco con la palla in acqua, il finanziere si è reso conto che il 14enne aveva problemi e, a un certo punto, cadendo all'indietro, ha iniziato a inghiottire acqua. Una situazione molto pericolosa. Fortunatamente l'ufficiale era già in acqua e ha raggiunto rapidamente il ragazzo, in un punto in cui non si toccava. Lo ha appoggiato al proprio braccio dandogli dei colpi sulla schiena per fare uscire l'acqua. Il 14enne aveva gli occhi chiusi ma con questa manovra li ha riaperti. A quel punto il finanziere lo ha riportato a riva. Una volta in spiaggia, è intervenuta anche la moglie del finanziere, un'operatrice sanitaria, per un primo soccorso.