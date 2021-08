Ragazzo in bilico al terzo piano in Galleria: salvato dagli agenti

Attimi di paura giovedì sera in Galleria Vittorio Emanuele

Due gli hanno parlato, cercando di tranquillizzarlo. Altri due, con una mossa fulminea, sono riusciti a portarlo in salvo. Attimi di grande paura giovedì in sera in Galleria Vittorio Emanuele, pieno centro di Milano, dove un ragazzo di 26 anni, un giovane milanese, ha rischiato di cadere nel vuoto dal balcone al terzo piano dell'edificio che ospita il locale Motta.

Ad evitare il peggio sono stati i ghisa e gli uomini del reparto mobile della polizia, che si trovano sempre in piazza Duomo per presidiare lo spazio davanti alla Cattedrale. Verso le 20, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo che ha chiesto il loro intervento dopo aver notato il giovane già oltre il parapetto della ringhiera e in bilico nel vuoto, a quasi 10 metri da terra.

Gli agenti sono così subito entrati in azione: alcuni sono rimasti in Galleria, monitorando la situazione, mentre due hanno instaurato un dialogo con il 26enne - tenendosi a distanza - e altri due hanno raggiunto un'altra finestra poco distante da quella dove si trovava il giovane. Dopo qualche minuto trascorso a parlare, poliziotti e ghisa hanno fatto il passo decisivo e hanno afferrato il ragazzo "al volo", riuscendo a portarlo all'interno, al sicuro.

I genitori, subito arrivati sul posto, hanno spiegato che il figlio sta attraversando un momento particolare per alcuni problemi di salute, anche se mai prima aveva tentato gesti estremi. Il giovane è stato poi accompagnato al pronto soccorso del Policlinico per essere visitato, ma fortunatamente non ha riportato ferite.