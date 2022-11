23enne schiacciato da un macchinario che ripara le buche

Un ragazzo di 23 anni si è ferito molto seriamente dopo essere rimasto schiacciato da un macchinario usato per riparare le buche in strada. L'ennesimo incidente sul lavoro è avvenuto nel Lodigiano, venerdì 4 novembre, a poche ore di distanza da quello dell'operaio precipitato per una decina di metri in via San Faustino a Milano.

Il giovane operaio stava lavorando in via Torino, a Cornegliano Laudense, quando a causa dell'infortunio ha riportato un importante trauma toracico con schiacciamento dell'addome, del bacino e del braccio destro.

I colleghi del ragazzo hanno immediatamente lanciato l'allarme. Dopo l'arrivo dei soccorsi, il 23enne è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, al Policlinico San Matteo di Pavia.