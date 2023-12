Scappa con lo scooter rubato per non farsi controllare, poi fa a botte coi poliziotti

Era in giro con uno scooter risultato rubato. E, alla vista dei poliziotti che hanno cercato di effettuare un controllo, è scappato, prima in moto, poi a piedi, e infine ha tentato di sfuggire agli agenti ingaggiando una colluttazione.

Protagonista un 18enne italiano, arrestato nella notte dopo essere stato visto in via Salomone, periferia est di Milano, in sella allo scooter. Gli agenti si sono insospettiti e hanno fatto per controllarlo, ma lui ha accelerato ed è scappato. A un certo punto, mentre era inseguito, ha urtato contro il marciapiedi della strada ed è caduto. Poi ha proseguito la sua fuga a piedi, ma è stato raggiunto dai poliziotti.

Taser "inutile"

Ne è nata una colluttazione, durante la quale gli agenti hanno usato anche il taser, infruttuosamente per via del giubbotto del ragazzo. Quando questi è stato comunque riportato alla calma, è stato possibile perquisirlo: addosso aveva un manganello telescopico. Dagli accertamenti, inoltre, lo scooter è risultato rubato. Il 18enne è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli e poi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e indagato per il porto del manganello e ricettazione dello scooter.