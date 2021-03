Ragazzo ventenne del Milanese trovato morto a Londra: si indaga

Su gofundme.com è stata lanciata una raccolta fondi per rimpatriare la salma in Moldavia, paese di origine del giovane

Tudor Timus, un ragazzo di 21 anni residente a Segrate (Milano), è stato trovato morto a Londra, dove si trovava per lavoro. Al momento non sono ancora note le cause della sua morte. Nel frattempo su gofundme.com è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a rimpatriare la salma in Moldavia, paese di origine del giovane.

Tudor, classe '99, viveva in via Matteotti, nel centro di Segrate, con la madre Carolina, ed era partito per l'Inghilterra per motivi di lavoro. Qualche giorno fa però alla famiglia è arrivata la triste notizia della sua morte. È ancora giallo su quanto gli sia accaduto e al momento sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine londinesi.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Segrate sono stati contattati dalle autorità consolari che gli hanno comunicato la scomparsa del 21enne, chiedendo di fare da tramite con la famiglia, la quale comunque era già stata informata. A notificare il decesso al consolato italiano a Londra erano state le forze di polizia inglesi, che però non hanno divulgato le circostanze in cui è avvenuto.

"A nome della madre e della sorella profondamente rattristate per la morte improvvisa del figlio di 21 anni, invitiamo tutti coloro che vogliono aiutare la famiglia a rimpatriare il cadavere del figlio in Moldavia - si legge sulla pagina della raccolta fondi -. La famiglia non ha senza il sostegno del padre, defunto da molti anni (...). Qualsiasi aiuto è il benvenuto".