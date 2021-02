Milano, baby spacciatore riprende a 'lavorare' dopo una pausa: trovato con droga e coltello

Le manette sono scattate proprio in via Oreste Salomone, il ragazzino è un italiano già noto

Una voce nel quartiere. Tanto è bastato ai poliziotti del Commissariato Mecenate per ritornare sul ragazzo, un 17enne, che effettivamente aveva ripreso a spacciare droga, come si sussurrava tra le vie attorno alle Case Bianche di Milano. Il baby pusher è stato arrestato dalla polizia martedì.

Le manette sono scattate proprio in via Oreste Salomone, il ragazzino, un italiano, è accusato di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti, nel corso di un'attività investigativa, hanno appreso che il giovane, già arrestato in passato per lo stesso motivo, aveva ripreso a 'lavorare' nella zona Trecca Case Bianche.

I poliziotti hanno, quindi, effettuato un servizio di osservazione nelle zone frequentate solitamente dal ragazzo e lo hanno incontrato insieme ad alcuni amici. In quel momento aveva con sé 35 euro in banconote di vario taglio, e ha consegnato spontaneamente agli agenti un involucro di plastica con una dose di hashish.

La perquisizione nelle Case Bianche

Nella sua abitazione in via Salomone, dove vive con la famiglia, nel bagno, i poliziotti hanno trovato due panetti di hashish da 203 grammi, una busta con 60 grammi di marijuana e 690 euro in banconote di vario taglio. Nella cameretta del ragazzo, invece, gli agenti hanno scovato altri 11 grammi di hashish e tre involucri di vario peso con la stessa sostanza, un sacchetto di carta con 500 euro in contanti e un coltello con una lama a scatto da 9 centimetri.

Il giovane - che durante il tragitto verso casa era ostile e poco collaborativo e continuava a ripetere gli agenti stessero solo perdendo del tempo perché quella dose che lui aveva prima consegnato era l'unica che aveva per uso personale - è stato anche indagato in stato di libertà per detenzione abusiva di armi.