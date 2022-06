Ragazzo cade in Darsena: "Aspettavo il tram ma mi hanno spinto giù"

Attimi di paura per un ragazzo di 20 anni durante la notte tra domenica e lunedì: il giovane è precipitato oltre il muro del marciapiede in Darsena, altezza viale Gorizia. Stando al suo racconto, intorno alle 3, era seduto sul muretto ad aspettare il passaggio del tram ma qualcuno lo ha aggredito spingendolo giù verso la Darsena (un volo di diversi metri).

Il 20enne, soccorso da due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza arrivati con ambulanza e automedica, ha riportato fratture al polso e alla rotula. I sanitari lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico di Milano.

Sul caso indaga la polizia di Stato che ha sentito il racconto del ferito, un po' stordito dall'alcol e dalla caduta. Secondo quanto riferito dalla questura non è chiaro se prima dell'aggressione gli avessero rubato qualcosa.

Altre persone, presenti in Darsena in quel momento, hanno assistito alla scena ma non hanno potuto far nulla per evitare che spingessero il 20enne.