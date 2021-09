Un ragazzo sfregiato con un taglierino a Gorgonzola (Milano)

Un 21enne sfregiato con un taglierino e un 27enne in manette. È il risultato dell'aggressione che si è consumata domenica 19 settembre sulla strada provinciale Sp13 a Gorgonzola, hinterland nord est di Milano.

L'aggressore, al culmine di una lite che sarebbe scaturita per futili motivi, ha estratto un taglierino e colpito al volto la vittima. Per fortuna la ferita riportata dal 21enne, un ragazzo italiano, non era grave: i soccorritori del 118 l'hanno trasportato in codice verde all'ospedale santa Maria delle stelle di Melzo, dove dopo aver ricevuto le cure del caso gli è stata assegnata una prognosi di dieci giorni.

Per il 27enne, anche lui italiano, è scattato l'arresto da parte dei militari, i quali hanno anche sequestrato il taglierino utilizzato durante l'aggressione. Ora dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali.