Giovane di 20 anni morto travolto da un treno

Un ragazzo di 20 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Legnano (Milano). Il giovane, secondo quanto riferito dai soccorritori, è morto sul colpo, poco dopo le 22 di martedì.

L'incidente - anche se ancora si deve chiarire se sia stato un gesto estremo - è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria. I primi ad arrivare sono stati gli operatori di ambulanza e automedica dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Insieme a loro i pompieri del comando provinciale dei vigili del fuoco di Milano. Per il giovane non c'era nulla da fare.

Gli agenti della polizia ferroviaria e quelli del commissariato di Legnano hanno fatto i rilievi per comprendere meglio la dinamica e ricostruire gli ultimi istanti di vita del 20enne.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.