Malore dopo un tuffo al Parco delle cave: 18enne grave

Un ragazzo di 18 anni portato in ospedale in codice rosso dopo un tuffo al Parco delle Cave. L'accaduto nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio, intorno alle 2, in via Cancano.

Sul posto, dopo che gli amici del giovane hanno lanciato l'allarme, è arrivato 118, con due ambulanze e un'automedica, e polizia di Stato. In base a quanto ricostruito, il 18enne avrebbe accusato dolore dopo essersi tuffato nell'acqua della cava, forse cadendo male. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per una sospetta lesione alla colonna vertebrale, dovuta a un trauma.

Al ragazzo, al momento ricoverato, è stata assegnata una prognosi di 90 giorni. Al lavoro per ricostruire con più precisione la dinamica dell'incidente, la questura.

Le raccomandazione dell'assessorato al welfare

Dopo che all'inizio di luglio due giovanissimi di 13 e 15 anni erano morti in seguito a un tuffo nel canale Villoresi e nel Lago Maggiore, l'assessore al welfare di regione Lombardia, Letizia Moratti aveva lanciato un appello chiedendo massima cautela, soprattutto ai ragazzi, per evitare altre tragedie. "L’ondata di caldo che ancora interesserà la Lombardia questa settimana e la prossima mi impone come assessore al welfare della regione, una raccomandazione all’attenzione e alla prudenza soprattutto ai più giovani, per quanto concerne bagni e tuffi nei laghi e nei fiumi - aveva detto la vicepresidente lombarda".

"A giovani e meno giovani - aveva raccomandato Moratti la raccomandazione è di entrare in acqua gradualmente, dopo una corretta digestione, evitando di bere bevande ghiacciate, senza essere stati troppo al sole precedentemente, evitando shock termici e abituando il corpo alla temperatura dell’acqua. Per questo, in molte circostanze è sconsigliato tuffarsi. Accortezze ancor più da tenere in considerazione per chi si avvicina alle acque dei fiumi. Oltre a queste raccomandazioni, l’avvertenza è di verificare la balneabilità dei luoghi e di rispettare eventuali divieti".