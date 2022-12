Ragazzino violentato e "torturato" in carcere: nel branco un "gregario" di Simba La Rue

Violenza che chiama violenza, per un’atroce rappresaglia da giustizieri della notte. A voler trovare una sintesi brutale ma efficace per quel che è successo lo scorso agosto in un carcere minorile lombardo bisognerebbe raccontarla così. La notizia è emersa solo grazie a un ordine di arresto spiccato dal gip di Milano che ha portato alla luce l’assurda notte in cella di un gruppo di ragazzi a cavallo tra la minore e maggiore età, uno dei quali - il maggiore indiziato - definito un "gregario violento" dai magistrati dell’entourage dei trapper Simba La Rue e Baby Gang. E che era finito in cella proprio per una storia di musica e sangue, quando la sua "gang" era rimasta coinvolta in una faida con quella del trapper padovano Baby Touche tra pestaggi, sequestri e rapine.

Una notte nella quale un minorenne è stato violentato sessualmente da un branco che si alternava nell’infliggergli una serie di sevizie mentre controllava la presenza delle guardie della ronda notturna. Il tutto con una brutalità che ha lasciato sconcertati e inorriditi coloro che si sono trovati a dover trattare il caso.

La sua colpa? Quella di essere finito in cella lui stesso per un fatto di violenza sessuale, come emerge dagli stessi suoi racconti a chi lo ha soccorso e medicato. Un fatto, estorto dai suoi compagni di cella assalitori, che però sarebbe stato molto più lieve. Un palpeggiamento di una donna in metro. Nulla lontanamente di comparabile a quanto costretto a subire per quella che è stata una sorta di sommaria giustizia privata che assomiglia molto alla legge del taglione. Ma applicata da ragazzini poco più che adolescenti.

Per questo motivo la procura di Milano ha contestato a un ragazzo della Costa d’Avorio, ormai maggiorenne, non solo il reato di violenza sessuale aggravata ma anche quello di tortura a causa del trattamento “inumano” e “degradante” che ha inflitto alla vittima.