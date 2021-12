Un 31enne gravissimo al Cpr di via Corelli

Un 31enne soccorso in gravissime condizioni al Cpr di via Corelli a Milano. È accaduto intorno alla mezzanotte di giovedì 16 dicembre, quando sul posto sono accorse due ambulanze del 118.

Il 31enne, trovato incosciente, è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento non è chiaro cosa gli sia accaduto e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto autolesivo, come già peraltro accaduto altre volte sempre nello stesso centro per il rimpatrio.

Inizialmente i soccorsi erano stati allertati perché un 45enne aveva accusato il malore. L'uomo ha effettivamente ricevuto le prime cure sul posto per poi venire portato in ospedale, in codice verde. Ben più serie si sono invece rivelate le condizioni del 31enne.

Non si contano le proteste avvenute all'interno del Cpr né gli appelli delle associazioni a favore della sua chiusura. Più e più volte sono state denunciate le moltisime criticità nel trattamento dei migranti, nel diritto alla difesa, alle comunicazioni con l'esterno, nell'assistenza sanitaria e nella tutela dei soggetti più deboli. Tra gli altri, gli avvocati penalisti di Milano avevano parlato chiaramente di una "situazione disumana".