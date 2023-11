Rallentamenti sulla linea della metro verde (M2) a Milano

I treni della metropolitana M2 di Milano sono rallentati nella mattinata di martedì 14 novembre. È stata la stessa Atm a dare notizia del fatto attraverso un post sul suo profilo X (ex Twitter).

Il disagio è stato causato da un guasto sulla linea e i tecnici dell'azienda trasporti milanesi sono al lavoro per ripristinare il collegamento. Non solo, intorno alle 7.30 i sanitari del 118 hanno prestato soccorso a una donna di 73 anni che si era sentita male nella stazione di Cologno Sud. Le condizioni dell'anziana non sono preoccupanti, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso.