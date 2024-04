Il Comune milanese che non fornirà uno spazio per la festa di fine ramadan

Turbigo non metterà a disposizione uno spazio per la festa di fine ramadan. Lo ha comunicato l'Amministrazione comunale alla comunità musulmana, sostenendo di non avere a disposizione un'area pubblica idonea. Il Tar aveva chiesto al sindaco Fabrizio Allevi di fornire una risposta entro oggi, ma l'invito è quello di trovarsi uno spazio privato.

L'avvocato della comunità islamica locale ha annunciato un nuovo ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Secondo il sindaco il problema sarebbe la "carenza di organico comunale la quale non consentirebbe di garantire sicurezza, ordine pubblico, viabilità e condizioni igienico sanitarie". Inoltre, il primo cittadino ha fatto sapere che trovare un luogo adatto diviene complesso considerato che non è chiaro il numero dei partecipanti.

Le ipotesi riguardavano una scuola, la zona del cimitero o la piazza centrale e, ancora, un campo sportivo. Tutte cassate. La fine del ramadan si svolge il 9 e il 10 di aprile tra le 7 e le 10 del mattino. Esclusa, così, la scuola: gli orari non lo permetterebbero. Quel giorno c'è il mercato, si escludono così anche le aree centrali all'aperto. L'affluenza, poi, porterebbe all'occupazione di diversi parcheggi a scapito degli altri cittadini. Il campo sportivo? C'è il campionato di calcio e il terreno deve essere in ottimo stato.