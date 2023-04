Perché a Milano è comparso uno striscione degli antifascisti

"Aprile ’45: il vostro 'coraggio' non ci ha stupito quando Mussolini scappava travestito! Avete perso e perderete". È lo striscione appeso sul cavalcavia Buccari (zona Ortica) nella notte tra venerdì e sabato 29 aprile. Un messaggio senza alcuna firma, ma prodotto dalla galassia antagonista milanese. Frasi che non lasciano nessun dubbio e si schierano contro la commemorazione di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù aggredito e ucciso appena 17enne da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare legati ad Avanguardia operaia nel 1975; commemorazione che si svolgerà oggi ma in due momenti distinti. Meglio, ci sarà un momento istituzionale e uno a cui parteciperà gran parte dell'estrema destra lombarda (e non solo).

Alle 15 ci sarà la cerimonia istituzionale nei giardini di via Pinturicchio in zona Città Studi. Sarà presente come ogni anno, ma per la prima volta come presidente del Senato, Ignazio La Russa. Accanto a lui ci sarà il sindaco Beppe Sala che deporrà una corona di fiori per dare un segnale di "pacificazione". Intorno alle 18.30, invece, l'estrema destra lombarda renderà omaggio a Sergio Ramelli con una sorta di corteo per le strade del quartiere: si troveranno in piazzale Paolo Gorini per poi dirigersi in via Ettore Paladini. Una "cerimonia" che negli anni scorsi è terminata con saluti romani e il "rito del presente".

L'Anpi ha chiesto di bloccare la manifestazione: "Negli anni trascorsi la manifestazione neofascista del 29 aprile, strumentalizzando il ricordo di Ramelli e Pedenovi, si è sempre caratterizzata con la esibizione di croci celtiche, saluti romani, chiamata del presente, con un forte richiamo nostalgico al passato militare e razzista del regime fascista". Alle 17.30 in piazzale Dateo, inoltre, l'associazione dei partigiani italiani ricorderà Gaetano Amoroso, l'operaio e militante comunista accoltellato da attivisti di estrema destra il 27 aprile 1976 e morto - a 21 anni - tre giorni dopo.