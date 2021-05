Ramo si stacca e cade sui giochi per bimbi al parco, ferita una 26enne

L'incidente nel parco di piazza Napoli. Una 26enne in codice giallo in ospedale

Il ramo che si stacca e precipita al suolo. I giochi per i bimbi sfiorati di striscio e una donna invece centrata in pieno. Attimi di paura giovedì pomeriggio al parco di piazza Napoli a Milano, dove un grosso ramo è caduto da un albero all'interno dell'area verde, ferendo una ragazza.

L'incidente è avvenuto proprio dove si trovano scivoli e altalene per i più piccoli, poco prima dell'incrocio con via Giambellino, di fronte all'ufficio postale. Ad avere la peggio è stata una 26enne, che è stata colpita alle gambe dal ramo. La giovane, stando a quanto appreso, ha riportato un trauma all'arto inferiore - probabilmente una fattura - ed è stata portata al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo.

Oltre agli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e gli agenti della polizia locale, che stanno effettuando i rilievi del caso. La zona interessata dal crollo del ramo è stata recintata ed è inaccessibile al pubblico.