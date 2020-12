San Donato (Milano), a 16 anni picchia ragazzino e cerca di rapinarlo: arrestato

A soli 16 anni ha cercato di rapinare un ragazzino di un anno più piccolo, colpendolo con schiaffi e pugni in faccia. Per questo l'adolescente giovedì mattina è stato arrestato dai carabinieri e portato in comunità. L'accaduto a San Donato Milanese, hinterland sud-est di Milano.

Le violenze e il tentativo di rapina risalgono allo scorso 27 ottobre quando, per strada, il 16enne ha prima chiesto al 15enne di vedere il suo cellulare, poi ha provato a strapparglielo dalle mani e in seguito, non riuscendoci, l'ha colpito con schiaffi e pugni al volto, per poi scaraventarlo a terra.

Dopo la tentata rapina è stata la compagnia di San Donato a indagare, riuscendo a identificare il minore attraverso l'analisi delle immagini di alcune telecamere e la testimonianza della vittima, che ha denunciato sin da subito il fatto.

Nei confronti del giovanissimo rapinatore, il 17 dicembre i militari hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal Gip di Milano su richiesta della Procura della Repubblica presso Tribunale per i minorenni.