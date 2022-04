Aggredita e rapinata sul bus della 90 in pieno giorno

Una donna di 27 anni è stata arrestata per tentata rapina nella mattinata di venerdì 8 aprile dopo aver cercato di rapinare un'anziana di 80 anni a bordo di uno filobus della linea 90.

Tutto è accaduto intorno alle 9:50 all'angolo tra viale Molise e via Etruschi, come riportato in una nota della questura. La 27enne, cittadina bulgara, ha adocchiato l'anziana alla fermata dell'autobus, le si è avvicinata e, dopo averla pesantemente spintonata da dietro, ha infilato una mano nella borsa approfittando della calca degli altri passeggeri.

Pensava di scappare con la refurtiva ma è stata braccata dai poliziotti del commissariato Mecenate che (in borghese) stavano effettuando un servizio di prevenzione e contrasto dei reati a bordo del bus. L'anziana è stata accompagnata in ospedale a scopo precauzionale mentre per la 27enne sono scattate le manette.