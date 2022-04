Un'altra rapina sulla 91: vittima presa a calci e minacciata con coltello

Un'altra, ennesima, rapina a bordo dell'autobus della linea 91. L'episodio nella serata di giovedì 28 aprile, intorno alle 19. Sul posto la polizia di Stato, che ha arrestato uno dei due rapinatori, un 37enne marocchino con precedenti, con l'accusa di rapina aggravata in concorsa. In fuga, invece, il suo complice.

I due malviventi sono stati notati da un poliziotto in borghese, non in servizio, mentre strappavano a un passeggero, un 36enne senegalese, la felpa e lo smartphone. La vittima e l'agente hanno cercato di opporsi venendo colpiti dai rapinatori con calci e pugni, ma riuscendo comunque a farli scendere dall'autobus.

A quel punto il complice del 37enne ha minacciato l'agente e la vittima con un coltello. Nel frattempo una volante è arrivata sul posto e ha bloccato e arrestato il marocchino; mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Per fortuna, nonostante le botte ricevute, il senegalese e il poliziotto non hanno dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale.

Lo scorso 5 aprile, sempre sulla 91, quattro donne, poi arrestate, avevano derubato una 75enne. E ancora, sulla stessa linea, a fine marzo, un uomo era stato accoltellato alla testa mentre cercava di difendere un amico da una rapina.