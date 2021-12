Rapina un anziano in casa (e il suo cane ne uccide un altro): arrestato

Ha fatto irruzione in casa di un 90enne e lo ha rapianto di contanti, auto e gioielli. Ma è stato fermato dalla polizia di Stato e trovato in possesso di oro e argento, con indosso gli stessi pantaloni 'mimetici' usati per il colpo. E per lui, K.G., un 26enne albanese irregolare in Italia e con diversi precedenti, è scattato il fermo per rapina. L'accaduto nei giorni scorsi in via Neera, periferia sud di Milano.

La rapina si era consumata intorno alle 2 di notte di martedì 23 novembre 2021 ad Abbiategrasso, hinterland sud di Milano. La vittima, un anziano italiano, si era visto costretto a consegnare allo straniero il proprio portafogli, le fedi nuziali, un orologio 'storico', un gruppo elettrogeno che teneva nel box e la sua auto, un'Opel Agila, a bordo della quale l'uomo era fuggito. Sul posto, chiamati dal 90enne erano intervenuti i carabinieri.

Nello stesso pomeriggio, in zona Gratosoglio, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Scalo Romana avevano notato un'auto viaggiare a forte velocità e poi fermarsi improvvisamente. Dal veicolo erano scesi il 26enne, che è stato riconosciuto dagli agenti, e una donna. I due, tuttavia, erano riusciti a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce, facilitati dal passaggio di un tram. L'auto, come emerso da accertamenti, era proprio l'Opel rubata al 90enne.

Il giovane malvivente - il cui cane in passato aveva ucciso quello di una signora all'interno di un'area verde - è stato nuovamente visto dai poliziotti nella mattina dell'1 dicembre in via Neera. Non appena si è accorso della volante, il 26enne ha tentato la fuga, ma è stato fermato all'interno del locale spazzatura di uno stabile dove si era nascosto e trovato in possesso di diversi gioielli in oro e argento e orologi. In un bidone, inoltre, gli agenti hanno anche rinvenuto una ricevuta di un compraoro a cui l'uomo aveva venduto decine e decine di monili.

Il 26enne era già noto alle forze dell'ordine per aver più volte occupato alcuni orti sempre nel quartiere Gratosoglio, dove viveva al'interno di una baracca. Nonostante sia irregolare nel nostro Paese, l'uomo non è espellibile perché padre di due minori, entrambi cittadini italiani. Dopo che l'anziano rapinato ha riconosciuto l'aggressore, per quest'ultimo è partito il fermo per rapina. A incastrarlo sono stati anche i pantaloni 'mimetici' che aveva indosso: gli stessi usati per il colpo ad Abbiategrasso e immortalati dalle telecamere di un vicino. Si sospetta che il reo, che vive di espedienti e dopo essere stato fermato ha confessato di essere responsabile della rapina ad Abbiategrasso, possa essere l'autore di altri colpi, commessi anche nel Pavese.