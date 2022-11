Rapina una farmacia con un coltello da tavola e scappa in bici

Mascherina sul volto e coltello da tavola alla mano, ha rapinato una farmacia. Poco dopo però è stato fermato e arrestato. L'accaduto lunedì 31 ottobre ad Abbiategrasso, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato in flagranza per rapina aggravata un 40enne italiano, pregiudicato. I fatti si sono verificati alle 11.35 del mattino, quando l'uomo è entrato in una farmacia del centro cittadino col volto coperto da mascherina chirurgica e armato di un coltello, riuscendo a farsi consegnare i contanti disponibili, per poi scappare subito dopo con una bicicletta.

Poco dopo i militari hanno intercettato il 40enne in via Diaz, trovandolo ancora con l'arma e i vestiti usati per il colpo, oltre che con 135 euro che era riuscito a rubare. Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato in carcere a Pavia.