Rapinati e accoltellati in piena notte, 15enne e 23enne in ospedale

Un ragazzo di 15 anni e un giovane di 23 sono stati brutalmente aggrediti e rapinati sabato notte in via Gian Battista Grassi, estrema periferia nord-ovest di Milano. È successo verso l'una di notte.

Le due vittime, entrambe egiziane, sono state affrontate da due uomini, descritti come sudamericani, armati di coltello. I malviventi li hanno violentemente minacciati ferendoli in modo superficiale e hanno portato via loro i documenti, un telefono e 200 euro in contanti. Il 15enne e il 23enne sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, che li ha trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli. Sul posto anche la polizia, che indaga.