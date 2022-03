Rapina sul 91, difende l'amico e viene accoltellato alla testa

Ha cercato di aiutare l'amico mentre subiva una rapina e per questo ha ricevuto due coltellate, di cui una alla testa. L'accaduto nel pomeriggio di martedì pomeriggio, intorno alle 16, a bordo del filobus della linea 91, all'altezza di piazza Luigi di Savoia, angolo via Pergolesi, zona Caiazzo. Sul posto 118 e polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito dalla questura, tutto è iniziato quando due persone hanno aggredito un passeggero, un 28enne marocchino, cercando di rubargli il portafogli. Ne è nata una colluttazione, durante la quale un amico del giovane, un 39enne libico, è intervenuto provando a difenderlo. A quel punto però i rapinatori lo hanno colpito con due coltellate, una alla schiena e una alla testa, per poi scappare.

Soccorso dal 118 per le ferite, il 39enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, da dove, successivamente, dopo aver ricevuto diversi punti di sutura, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni: per fortuna non si trova in pericolo di vita.

Sull'autobus della linea 90, invece, nella serata di lunedì 21 marzo, una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in una rissa, con un uomo picchiato da un gruppo di persone che dopo averlo colpito, anche in questo caso, sono riuscite a scappare. E ancora, nella notte tra domenica e lunedì, in via Cassala, sempre a bordo della 90, un 31enne era stato buttato giù dall'autobus da due uomini che volevano rubargli il telefono.