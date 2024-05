Rapinato e accoltellato a bordo di un treno: arrestato un 20enne

Una rapina finita nel sangue a bordo di un treno in arrivo alla stazione di Milano Bovisa. Arrestato sabato sera un 20enne di origini marocchine accusato di rapina aggravata.

A dare l'allarme è stato il capo treno che ha trovato la vittima accoltellata a bordo del convoglio. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato dal malvivente mentre si trovava a bordo del treno in arrivo a Milano proveniente da Laveno Mombello Lago. La vittima ha spiegato che il 20enne lo ha dapprima minacciato estraendo un coltello e intimandogli di consegnare il denaro che aveva con sé.

Impaurita, la vittima gli ha permesso di frugare nelle sue cose, tentando poi di fuggire in un momento di distrazione del rapinatore. Il marocchino, però, si è reso conto che l'uomo stava scappando e ha reagito accoltellandolo all'addome e buttandolo sul pavimento. Il capotreno è giunto in soccorso e ha allertito le autorità che hanno raggiunto il binario 5 della stazione di Bovisa. Arrestato, il 20enne è risultato con precedenti per reati contro il patrimonio ed è stato condotto a San Vittore. La vittima, invece, è stata trasportata in codice verde al Policlinico di Milano.