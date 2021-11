Punta la pistola alla cassiera: "Dammi i soldi o ti tiro una cannonata". Caccia all'uomo

Ha puntato una pistola alla cassiera e, minacciandola, si è fatto dare seicento euro in contanti. E' successo alle sei e mezza di domenica pomeriggio al negozio Acqua e Sapone" di via delle Orchidee, zona Primaticcio, a Milano.

Ad agire un uomo italiano, descritto con capelli chiari e corporatura normale, senza particolari inflessioni geografiche. L'uomo, salutando un'addetta allle casse, ha estratto un revolver e l'ha minacciata: "Sta' zitta e apri la cassa, ltrimenti ti tiro una cannonata", ha detto.

Raccolti i contanti, ha ancora una volta minacciato i presenti ("state fermi, non chiamate la polizia") e poi si è allontanato in sella ad una bicicletta. Le ricerche sono in corso da parte della polizia.