Il ragazzo che cerca di rubare una maglia all'Adidas "armato" di estintore

Tutto per una maglia. Un ragazzo di 23 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato lunedì pomeriggio in corso Vittorio Emanuele a Milano dopo aver cercato di rubare una maglietta all'interno dell'Adidas store. Il giovane, in compagnia di un amico, è entrato nel negozio e dopo aver fatto un giro tra le corsie ha cercato di uscire con una t-shirt da 100 euro senza passare dalle casse.

Il tentativo dei due non è sfuggito all'addetto alla sicurezza, che è riuscito a bloccare il 23enne, che per tutta risposta lo ha aggredito con un estintore per guadagnarsi la fuga. Il 23enne è stato poi arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile con l'accusa di tentata rapina impropria. Il complice - un 22enne, anche lui tunisino - è invece stato rintracciato poco lontano dagli stessi militari ed è stato indagato a piede libero.