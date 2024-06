Scippata e presa a pugni in faccia al parco: due arresti

Le scippano la borsa e la prendono a pugni in faccia. Arrestati un uomo rumeno di 36 anni e una donna italiana di 46 con l'accusa di tentata rapina in concorso. Lo scippo e l'aggressione sono avvenuti nel parco Trotter dal lato di via Giacosa.

Tutto è accaduto intorno alle 9 del mattino di sabato 1° giugno. La vittima una donna originaria dell'Ecuador di 47 anni. Secondo quanto appreso la donna si trovava all'interno del parco quando i due si sono avvicinati e per rubarle la borsa uno dei due - la 46enne - ha iniziato a colpirla in volto con dei pugni. Gli amici della vittima, che si trovavano poco distanti, sono intervenuti tempestivamente, ma sono stati aggrediti a loro volta dal complice.

Gli agenti di polizia sono stati allertati poco dopo. Giunti sul posto sono riusciti a bloccare i due malviventi raccogliendo la testimonianza della vittima.